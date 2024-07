Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrradfahrerin von Rad gestoßen - Fahrradteile entwendet - Baumaschinen entwendet - Exhibitionist auf Spielplatz - Sonstiges

Aalen: Fahrradfahrerin von Rad gestoßen

Am Montag gegen 10.15 Uhr fuhr eine 38-jährige Radfahrerin auf dem Fuß- und Radweg von der Gartenstraße in Richtung Dürrwiesenweg. Etwa auf Höhe der Straßenmeisterei fuhr die Radlerin von hinten an einen Fußgänger heran, der etwa mittig auf dem Weg lief. Links neben dem Mann lief ein Hund an einer gespannten Leine, weswegen die Radlerin rechtsseitig an dem Fußgänger mit langsamer Geschwindigkeit vorbeifahren wollte. Als sie sich auf gleicher Höhe mit dem Fußgänger befand, machte dieser wohl einen Schritt nach rechts, so dass die Radlerin ganz nach rechts an den Wegrand ausweichen musste. Gleichzeitig soll der 59-jährige Mann seinen rechten Arm ausgetreckt und die Radlerin an der linken Schulter gestoßen haben. Aufgrund des Anstoßes stürzte die 38-Jährige mitsamt ihrem Fahrrad den Abhang hinab und verletzte sich nicht unerheblich. Im weiteren Verlauf wurde die Radlerin von dem Mann, der oben am Weg stehen blieb, beschimpft und beleidigt. Der Fußgänger war mit einer hellen Hose und einem dunklen/schwarzen Oberteil bekleidet. Zudem trug er dunkelblaue Schuhe.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinwiese geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07904/94260 zu melden.

Hüttlingen: Fahrradteile entwendet

Bislang Unbekannte entwendeten zwischen Mittwochabend, 18.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr, von einem Pedelec, welches in der Albert-Brotbeil-Straße abgestellt war, den Sattel und den Lenker. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Gegen Pfosten gefahren

Eigenen Angaben zufolge wich ein 19-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr auf der Gartenstraße mit seinem VW Golf einer die Fahrbahn querenden Katze aus, weshalb er mit dem Fahrzeug gegen zwei Betonpfosten fuhr. Am Fahrzeug des 19-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Aalen: Vorfahrt missachtet - 8000 Euro Sachschaden

An der Einmündung Gödrestraße / Mühlweg missachtete ein 41 Jahre alter Lkw-Fahrer am Mittwochmittag gegen 12 Uhr die Vorfahrt eines 21 Jahre alten BMW-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem alle Unfallbeteiligten unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Oberkochen: Unfall beim Rangieren

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag entstand. GegeExhibitionist auf Spielplatzn 11.30 Uhr rangierten sowohl ein 59-Jähriger mit seinem Lkw, als auch eine 71-Jährige mit ihrem Opel Astra im Kapellenweg, wobei es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Rosenberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Leichte Verletzungen erlitt ein 18-Jähriger am Mittwochabend bei einem von ihm verursachten Verkehrsunfall. Gegen 18.45 Uhr befuhr der Fahranfänger mit seinem Daimler Chrysler die Verbindungsstraße zwischen Eulenbuck und Hinterbrand, wo er aus bislang unbekannter Ursache mit dem Fahrzeug nach rechts von der Straße abkam. Der 18-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht; an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Gegen Laternenmast gefahren

Kurz nach 7 Uhr am Donnerstagmorgen befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Opel Corsa die Schloßstraße in Richtung Hans-Diemar-Straße. Wegen eines ordnungsgemäß entgegenkommenden Fahrzeuges erschrak die 20-Jährige derart, dass sie mit ihrem Fahrzeug von der Straße abkam und gegen einen Laternenmast fuhr. Die junge Frau blieb unverletzt; an ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Böbingen: Baumaschinen entwendet

Gewaltsam verschafften sich Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag, 16.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr, Zutritt zu einem in der Wiesenstraße aufgestellten Baucontainer. Aus diesem entwendeten die Täter Baumaschinen im Wert von rund 3000 Euro. Ein Zeuge bemerkte kurz vor Mitternacht in diesem Bereich eine Person, konnte jedoch keine Angaben zur Personenbeschreibung oder einem mitgeführten Fahrzeug machen. Ob diese Person etwas mit dem Diebstahl zu tun hat, ist ebenfalls nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Heubach, Tel.: 07173/8776 entgegen.

Aalen: Exhibitionist auf Spielplatz

Wie bereits am Dienstag mitgeteilt, wurde dem Polizeipräsidium Aalen am Montag um 19.20 Uhr ein Exhibitionist auf einem Spielplatz in der Alten Heidenheimer Straße gemeldet. Aufgrund der zwischenzeitlich durchgeführten kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte jedoch der Tatverdacht gegen den 59-jährigen Mann nicht erhärtet werden.

Der Exhibitionist stellte sich am Montagabend direkt neben die Schaukel, auf welcher eine 20-jährige Frau saß. Nach Aussage der Geschädigten habe dieser den Reißverschluss seiner Hose geöffnet und deutlich sichtbar an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Als der Mann sah, dass die junge Frau zu ihrem Handy griff, habe er seine Hose zugemacht und sei in Richtung des dortigen Skaterparks davongelaufen.

Die Geschädigte konnte den Mann wie folgt beschreiben: Er war glattrasiert, etwa170-175 cm groß und ca. 50-60 Jahre alt. Er hatte eine Glatze oder wenige helle Haare und eine sehr helle Haut mit kleinen Fältchen an der Schläfe. Bekleidet war er mit einem kurzen, schwarzen T-Shirt und einer langen Hose in den Farben blau/grau/schwarz. Auf dem Kopf trug der Mann ein schwarzes Cappy. Zudem führte er einen blauen oder schwarzen Rucksack mit sich.

Wer hat den Mann gesehen bzw. kennt diesen oder wurde ebenfalls von ihm belästigt? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aalen unter der Rufnummer 07361/5800 entgegen.

