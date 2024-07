Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mann niedergeschlagen und Geld entwendet, Pkw beschädigt und Rollerfahrer ohne Kennzeichen und Führerschein unterwegs

Backnang: Mann niedergeschlagen und Geld entwendet

Am frühen Donnerstagmorgen wurde ein 58-jähriger Mann in der Marktstraße von einem anderen Mann angesprochen und niedergeschlagen. Anschließend entwendete der Mann mehrere hundert Euro Bargeld vom 58-Jährigen und flüchtete. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnte ein 47-jähriger Tatverdächtiger während der Fahndung festgenommen werden. Der Mann wurde nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Kriminalpolizei unter 07361 5800 mitzuteilen.

Schorndorf: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschädigte zwischen Dienstag und Mittwoch einen geparkten BMW im Mönchsbrückenweg. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Schwaikheim: Rollerfahrer ohne Kennzeichen und Führerschein unterwegs

Am Donnerstagvormittag gegen 08:30 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung die Fritz-Müller-Allee. Dort trafen die Beamten einen 14-jährigen Rollerfahrer an, welcher ohne Kennzeichen unterwegs war. Als die Beamten den Roller anhalten wollten, flüchtete der 14-Jährige zunächst mit seinem 14-jährigen Beifahrer. Wenig später konnten die Beamten den Roller zusammen mit einer weiteren Streife anhalten und stellten fest, dass der junge Mann auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn werden entsprechende Strafanzeigen vorgelegt.

