Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Farbschmiererei

Aalen (ots)

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Ein 36 Jahre alter BMW-Fahrer fuhr am Mittwoch gegen 9.15 Uhr von der Vogelsangstraße kommend in die Bandhausstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 64-jährigen Mitsubishi-Fahrers. Es entstand durch die folgende Kollision Sachschaden von rund 4000 Euro.

Weinstadt: Fußgängerin leicht verletzt

Beim Ausfahren aus einer Parkbucht auf einem Parkplatz in der Kalkofenstraße touchierte am Mittwoch gegen 16.15 Uhr eine 70-Jährige mit ihrem Opel eine 30 Jahre alte Fußgängerin. Diese wurde hierdurch leicht verletzt.

Weinstadt: Unfallflucht

Zwischen Dienstag, 22 Uhr und Mittwoch, 21.50 Uhr beschädigte ein unbekannter Verursacher einen Mercedes der C-Klasse, der zu dieser Zeit im Bereich des Marktplatzes abgestellt war. Der Verursacher hinterließ mehrere hundert Euro schaden. Hinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen genommen.

Weinstadt-Endersbach: Vier Leichtverletzte

Vier Leichtverletzte und rund 10000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwoch auf der B29 ereignete. Ein 18-Jähriger fuhr gegen 17.50 Uhr mit seinem Mercedes an der Anschlussstelle zur B29 in Richtung Aalen auf. Hierbei war er vermutlich zu flott auf der regennassen Fahrbahn unterwegs, sodass er die Kontrolle verlor und mit einem Citroen zusammenstieß, der von einem 23-Jährigen gelenkt wurde. Dieser sowie seine drei Mitfahrer wurden leicht verletzt und durch zwei Rettungswagenbesatzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Winnenden: Unfall unter Drogeneinwirkung

Ein 23-Jähriger touchierte am Mittwoch gegen 14.40 Uhr mit seinem Golf beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Albertviller Straße einen parkenden BMW. Dabei verursachte er mehrere hundert Euro Schaden. Der Beschuldigte stand unter Amphetamineinfluss, weshalb er sich einer Blutprobe unterziehen musste. Zudem ist nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis, weshalb ihn diesbezüglich eine weitere Strafanzeige erwartet.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Dienstagabend, 17 Uhr und Mittwochmorgen, 05:15 Uhr einen in der Paulinenstraße am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Dabei verursachte er an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Schorndorf: Unfall mit Baucontainer

Am Mittwochnachmittag befuhr gegen 16 Uhr eine 35-jährige Renault-Fahrerin die Goldwiesenstraße in Richtung Mühlstraße. Hierbei übersah sie aufgrund des starken Regenfalls einen auf der Fahrbahn stehenden Baucontainer und streifte diesen mit der rechten Fahrzeugseite. Hierbei wurden zwei Kinder im Renault leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Welzheim: Hauswand beschmiert

Ein Vandale beschmierte am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 19 Uhr die Hauswand eines Gebäudes in der Burgstraße mit schwarzer Farbe. Dabei verursachte er Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell