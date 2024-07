POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Frau mit Waffe bedroht - Polizei sucht Zeugen

Aalen (ots) - Essingen: Sachbeschädigung an Kindergarten Im Pestalozziweg wurde etwa 40 Kunststoffherzen, die am Gartenzaun eines Kindergartens hingen, durch eine unbekannte Person beschädigt bzw. zerstört. Vermutlich ereignete sich der Vorfall am Samstag, 15.06.24, zwischen 21 Uhr und 22 Uhr. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter ...

mehr