Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Unbekannte entwenden gelben Motorroller

Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag- (25.5.) und Sonntagmittag (26.5.) entwendeten bislang unbekannte Täter einen gelben Motorroller der Marke "Zhejiang Qianjiang", der in der Elisabethenstraße geparkt war. Die Kriminellen flüchteten anschließend mit ihrer Beute im Wert von mehreren Hundert Euro in unbekannte Richtung. Das mit den weiteren Ermittlungen beauftragte Kommissariat 41 aus Dieburg bittet Zeugen, die Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern oder dem Verbleib des Motorrollers geben können, sich unter der Telefonnummer 06071/9656-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzten.

