Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eberstadt: Mann vor Postfiliale angegriffen

Hat jemand etwas beobachtet?

Darmstadt (ots)

Am Montagabend (27.5.) gegen 18:50 Uhr meldete sich ein Mann bei der Polizei und berichtete, dass er mittags von einer Personengruppe angegriffen und verletzt wurde. Der Mann war in der Postfiliale auf der Heidelberger Landstraße, als ihm beim Verlassen eine Personengruppe vor der Tür auflauerte. Hierbei sollen ihn zwei männliche Täter aus der Personengruppe angegriffen haben. Der 17-jährige Darmstädter trug durch den Angriff Verletzungen am Oberkörper und im Gesicht davon.

Anschließend ließen die Täter von dem Mann ab und flohen in unbekannte Richtung. Laut Zeugenaussagen hatte ein Täter ungefähr 17 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, hatte eine normale Statur und schwarze mittellange Haare. Bekleidet war der Unbekannte mit einem auffälligen roten Oberteil.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder den Tätern geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K35) aus Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell