Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Berauscht am Steuer

Neun Blutentnahmen nach Kontrollen auf der Bundesstraße 44

Groß-Gerau (ots)

Polizeikräfte aus ganz Südhessen haben am Montag (27.5.) eine größere Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 44 bei Groß-Gerau durchgeführt, die neun Blutentnahmen nach sich zog. Schwerpunkt des Einsatzes war das Erkennen alkoholisierter und berauschter Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Zwischen 13 Uhr und 18 Uhr stoppten die Einsatzteams auf Höhe des Falltorhauses insgesamt 77 Autofahrende sowie drei Motorradfahrer und überprüften 92 Personen. Für neun Autofahrer war die Fahrt nach der Kontrolle unfreiwillig zu Ende. Durchgeführte Drogentests reagierten in sechs Fällen positiv auf Cannabis, drei weiteren Tests deuteten auf den Konsum von Amphetamin und Kokain hin. Bei einer Verkehrsteilnehmerin beschlagnahmten die Streifenteams Kleinstmengen Kokain und Amphetamin und leiteten ein entsprechendes Verfahren ein. Darüber hinaus müssen sich drei Wagenlenker wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten und die Heimreise zu Fuß antreten. Drei Kinder waren in gestoppten Fahrzeugen nicht ordnungsgemäß gesichert, was jeweilige Bußgeldverfahren zur Folge hatten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell