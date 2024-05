POL-HS: Polizeibericht Nr.127 vom 09.05.2024

Wegberg-Rath-Anhoven (ots) - Gegen 23.40 Uhr verschafften sich Einbrecher am Dienstagabend (7. Mai) gewaltsam Zugang zu einem in der Robert-Bosch-Straße gelegenen Ladenlokal und erbeuteten eine bislang unbekannte Menge an Gartenwerkzeugen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

