Übach-Palenberg-Palenberg (ots) - Zwischen dem 5. März und dem 7. Mai drangen Diebe gewaltsam in einen Kellerraum eines an der Kirchstraße gelegenen Mehrfamilienhauses ein und durchsuchten ihn nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie unter anderem Schmuck und ein Paar Schuhe. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

