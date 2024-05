POL-HS: Kellereinbruch

Übach-Palenberg-Boscheln (ots) - Unbekannte Personen öffneten gewaltsam einen an der Nikolaus-Becker-Straße in einer Hauseinfahrt abgestellten Lkw. Hierfür hebelten sie ein Fenster auf. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Der Tatzeitraum lag zwischen dem 3. Mai (Freitag), 18 Uhr, und dem 7. Mai (Dienstag), 9 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

