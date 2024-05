POL-HS: Lkw gewaltsam geöffnet

Gangelt-Schierwaldenrath (ots) - Unbekannte verschafften sich in der Maarstraße Zugang zu zwei Grundstücken, auf denen sie in zwei Schuppen und eine Garage eindrangen und hierbei diverse Werkzeuge erbeuteten. Die Taten ereigneten sich nach ersten Erkenntnissen in der Nacht vom 5. Mai (Sonntag) auf den 6. Mai (Montag). Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

mehr