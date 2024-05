POL-HS: Werkzeuge aus Schuppen und Garage gestohlen

Gangelt (ots) - Zwischen Samstag (4. Mai), 16 Uhr, und Montag (6. Mai), 06.45 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in einen an der Sittarder Straße gelegenen Baumarkt ein. Was entwendet wurde wird nun ermittelt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

