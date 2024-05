Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Audi A5 Sportback beschädigt - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am 27. April, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Meyer-Werft, Tor 5-6 in Papenburg ein grauer Audi A5 Sportback von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 800 Euro zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0, in Verbindung zu setzen.

