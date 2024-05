Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Grundstücksmauer beschädigt - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Am Dienstag, dem 30. April, zwischen 16.00 Uhr und 16.45 Uhr, kam es in der Marienstraße in Haren zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Fahrer eines PKW beschädigt die Grundstücksmauer, welche sich als Abgrenzung zwischen einem Vorgarten und einem Radweg befindet. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf mehrere hundert Euro geschätzt wird, zu kümmern. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Haren unter 05932- 72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell