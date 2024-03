BPOL-TR: 13-Jährige im Zug sexuell belästigt - Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Mendig (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 09:30 Uhr kam es am Bahnübergang Bahnstraße in Mendig zu einer Unfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Ford Transit, trotz Rotlicht und sich senkender Schranken, den Bahnübergang. Dabei fuhr er so weit nach vorne, dass sich die Schranke ...

mehr