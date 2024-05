Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrecher erbeuten Gartenwerkzeuge

Wegberg-Rath-Anhoven (ots)

Gegen 23.40 Uhr verschafften sich Einbrecher am Dienstagabend (7. Mai) gewaltsam Zugang zu einem in der Robert-Bosch-Straße gelegenen Ladenlokal und erbeuteten eine bislang unbekannte Menge an Gartenwerkzeugen.

