Höchst/Mümling-Grumbach (ots) - In der Zeit von Samstag (25.05.) 19 Uhr und Montag (27.05.) 7 Uhr kam es in der Straße "An der Kempfsruh" zu einer Verkehrsunfallflucht. Das dort in Höhe der Hausnummer 10 abgestellte Firmen-Fahrzeug eines 31-jährigen Grumbachers wies bei Inaugenscheinnahme Kratzer am linken Kotflügel sowie an der Felge des linken Vorderrads auf. auf. Der/die mutmaßliche Verursacher/in entfernte sich ...

