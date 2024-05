POL-ERB: VU-Flucht. Unfallzeugen gesucht!

Dieburg (ots) - In den vergangenen zwei Tagen nahmen Diebe gleich mehrere Geschäfte ins Visier und verursachten bei ihrem kriminellen Handeln bezeichnenden Sachschaden. In der Nacht auf Sonntag (26.5.) versuchten bislang noch Unbekannte gewaltsam in eine Pizzeria in der Rheingaustraße einzudringen. Sie scheiterten allerdings an der Tür, die anschließend deutliche ...

