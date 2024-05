Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Mehrere Einbrüche am Wochenende

Polizei sucht Zeugen

Dieburg (ots)

In den vergangenen zwei Tagen nahmen Diebe gleich mehrere Geschäfte ins Visier und verursachten bei ihrem kriminellen Handeln bezeichnenden Sachschaden.

In der Nacht auf Sonntag (26.5.) versuchten bislang noch Unbekannte gewaltsam in eine Pizzeria in der Rheingaustraße einzudringen. Sie scheiterten allerdings an der Tür, die anschließend deutliche Spuren davontrug. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Gleich drei Einbrüche ereigneten sich in einem noch undefinierten Zeitraum am Wochenende. Hierbei teilt ein Zeuge am Montagmorgen (27.5.) gegen 9:30 Uhr mit, dass sein Imbisswagen in der Straße "Im Flürchen" aufgehebelt wurde und die Münzkasse gestohlen wurde. Damit konnten die Kriminellen Beute in Höhe von 50 Euro erlangen. Aus einem weiteren Imbisswagen entwendeten die Täter eine Kasse mit rund 150 Euro und bei dem dritten Imbisswagen scheiterten sie mit ihrem Einbruchversuch. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Ein weiterer Einbruch passierte in der Frankfurter Straße an einem Imbiss. Hierbei hebelten die Diebe die Eingangstür auf, um so in das Innere zu gelangen. Dort angelangt erbeuteten sie eine Bargeldkasse mit einem Inhalt von ungefähr 400 Euro. Der Laden wurde so stark beschädigt, dass mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Telefonnummer: 06151 / 969 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell