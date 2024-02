Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Unbekannte beschädigen Tür und Briefkasten an Grundschule Limbach

Schmelz-Limbach (ots)

Am Samstag den 10.02.2024, in der Zeit von 18:00 bis 19:22 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Haupteingangstür sowie einen Briefkasten der Grundschule Schmelz-Limbach. Zu diesem Zeitpunkt fand in der nahe gelegenen Halle eine Faschingsveranstaltung statt. Die Polizeiinspektion Lebach bittet in dieser Sache um die Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter der 06881/5050 oder auch per Mail an PI-LEBACH@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell