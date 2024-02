Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Vorfaschingskontrollen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Lebach

Lebach, Schmelz, Saarwellingen (ots)

Wie auch in den vergangenen Jahren führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Lebach verstärkt Verkehrskontrollen in der Vorfastnachtszeit in den Gemeinden Schmelz und Saarwellingen sowie der Stadt Lebach durch. Im Zeitraum vom 27.01.2024 bis zum 04.02.2024 wurden insgesamt neun Straf-/bzw. Bußgeldverfahren wegen Alkohol oder Drogen am Steuer eingeleitet, wobei die Führerscheine von vier Fahrern einbehalten wurden. In einem Fall konnten im Fahrzeug des Betroffenen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Darüber hinaus stellten die Beamten einen Verkehrsteilnehmer fest, welcher ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Alle betroffenen Fahrzeugführer müssen mit Geldstrafen oder Geldbußen rechnen. Im schlimmsten Fall droht ein längerer Führerscheinentzug.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell