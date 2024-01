Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Diebstahl von Kraftstoff aus Bagger in Schmelz

Schmelz (ots)

Bereits am 02.01.2024, in der Zeit von 21:11 Uhr bis 22:20 Uhr, kam es in Schmelz zu einem Kraftstoffdiebstahl aus einem Schaufelbagger. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass sich vier unbekannte Personen auf das komplett umzäunte Baustellengelände der geschädigten Firma in der Hüttenstraße in Schmelz begaben, dort das abgeschlossene Tankschloss des besagten Schaufelbaggers aufbrachen und anschließend circa 40 Liter Diesel entwendeten. Der Kraftstoff wurde in mitgebrachte Kanister gefüllt und in ein nicht näher bestimmbares Fahrzeug geladen, welches am Fahrbahnrand der Hüttenstraße abgestellt war. Im Anschluss entfernten sich die Täter mit diesem Fahrzeug. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Angaben zu den Tätern oder zu dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lebach unter der Rufnummer 06881/5050 oder per E-Mail unter pi-lebach@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

