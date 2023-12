Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Schulgebäude mit Farbe beschmiert, Zeugen gesucht

Lebach (ots)

Am frühen Nachmittag des 30.12.2023 begaben sich vermutlich zwei Kinder an ein Schulgebäude in der Dillinger Straße in Lebach und beschmierten Teile der Fassade mit orangener Acrylfarbe. Nachdem ein Zeuge die beiden Kinder bei der Tatausführung beobachtete und stellen wollte, flüchteten diese mit ihren Fahrrädern in Richtung Dillinger Straße. Die beiden Kinder werden wie folgt beschrieben: Alter ca. 12 Jahre, 1 x blauer und 1 x schwarzer Anorak, schlanke Statur, beide trugen einen Fahrradhelm (davon 1 x weiß), schwarze Fahrräder mit groben Reifen (eventuell Mountainbikes) Sachdienliche Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell