Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebstahl aus Nagelstudio

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

In der Nacht auf Freitag (24.5.) haben noch unbekannte Täter, sich Zugang zu einem Geschäft in der Darmstädter Innenstadt verschafft. Das Nagelstudio am Ludwigsplatz schloss am Donnerstag (23.5.) gegen 19:30 Uhr. Am Freitag gegen 9 Uhr mussten die Besitzer dann feststellen, dass verschiedene Arbeitsutensilien im Gesamtwert von mehreren hundert Euro aus ihrem Laden entwendet wurden. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter gewaltsam eine Tür auf und gelangten so ins Innere.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Das Kommissariat 21/22 nimmt unter der Rufnummer 06151/969 - 0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell