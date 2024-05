Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Zehn Automaten bei Gaststättenkontrollen versiegelt

Groß-Zimmern (ots)

Am Samstag (25.5.) führten Einsatzkräfte der Polizeistation Dieburg mit Unterstützung des Ordnungsamtes Groß-Zimmern, Kontrolleinheiten des Zolls aus Frankfurt (Kontrolleinheit Verkehrswege) und Darmstadt (Finanzkontrolle Schwarzarbeit), des Veterinäramts des Landkreises Darmstadt-Dieburg und des Finanzamts der Stadt Darmstadt umfassende Kontrollen in insgesamt sieben Lokalitäten im Gemeindegebiet Groß-Zimmern durch.

Den Schwerpunkt setzten die Beamten hierbei auf die Bekämpfung der Kriminalitätsschwerpunkte hinsichtlich des illegalen Glücksspiels, der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Tabaksteuergesetz, der Missachtung der einzuhaltenden steuerrechtlichen Verstöße sowie die Überwachung der Vorschriften des Arbeits- und Jugendschutzes.

Bei dem Einsatz zwischen 19 Uhr und 0 Uhr wurden in den sieben Lokalitäten insgesamt 84 Personen kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien eines 46-jährigen Mannes stellten die Beamten fest, dass er aufgrund einer nicht gezahlten Geldstrafe zur Festnahme ausgeschrieben war. Da der 46-Jährige die Strafe jedoch vor Ort zahlte, konnte er so die Festnahme verhindern.

Wegen des Verstoßes gegen die Spielverordnung versiegelte das Ordnungsamt in fünf der sieben Lokalitäten insgesamt zehn Geldspielautomaten und verhängte jeweils Bußgelder in Höhe von 1500 Euro. Das Auffinden von rund 600 Getränkedosen ohne Pfandaufkleber in einem Hinterzimmer einer Gaststätte führte ebenfalls zu einer Anzeige des Ordnungsamtes. Das Veterinäramt stellte in einer Lokalität bauliche Mängel und in einer weiteren Verunreinigung fest, die eine Nachkontrolle zur Folge haben.

