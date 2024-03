BPOL-F: Bundespolizei nimmt zwei Täter nach gewerbsmäßigen Diebstahl fest

Frankfurt am Main (ots) - Der Bundespolizei wurde am Dienstagabend eine männliche Person in den Gleisen im Bereich der Bahnsteige 9/10 des Frankfurter Hauptbahnhofs gemeldet. Die beiden betroffenen Gleise wurden daraufhin umgehend gesperrt. Nach Mitteilung eines weiteren Zeugen vor Ort mussten die eingesetzten Beamten nunmehr davon ausgehen, dass sich die Person in den Vorbahnhof begeben hat. Sodann wurde der gesamte ...

mehr