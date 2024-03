Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle - insgesamt 7 Monate und 20 Tage Freiheitsstrafe

Frankfurt am Main (ots)

Am Mittwochnachmittag ging den Beamten zunächst eine 25-jährige wohnsitzlose Frau ins Netz. Aufgrund einer Entscheidung des Amtsgerichts Frankfurt am Main wurde sie wegen eines begangenen Diebstahls zu 20 Tagessätzen á 10 Euro, ersatzweise zu 20 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt. Da die 25-Jährige die Geldstrafe nicht aufbringen konnte, wurde sie nach Abschluss der Maßnahmen in eine nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Wegen Einbruchsdiebstahl wurde ein 43-jähriger ebenfalls wohnsitzloser Mann von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gesucht. Er konnte weiterhin am Abend des 20. März durch Beamte verhaftet werden. Trotz seiner bereits 184 Tage in Untersuchungshaft, hat der Mann noch eine Freiheitsstrafe in Höhe von 7 Monaten zu verbüßen. Die verbleibende Zeit sitzt er nun in der Justizvollzugsanstalt ab.

