Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 48 E-Zigaretten aus Automaten gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Dienstagmorgen (28.5.) gegen 5:30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, da er einen beschädigten Zigarettenautomaten in der Schustergasse festgestellt hatte. Die sofort entsendeten Streifen stellten einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten mit zurückgelassenem Tatwerkzeug fest. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Tatzeitraum sich zurück bis zum Montagabend erstreckt. Die Unbekannten konnten Beute in Höhe von über 700 Euro machen. Durch den Diebstahl der E-Zigaretten verursachten die Kriminellen einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Das Kommissariat 43 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 sachdienliche Hinweise entgegen.

