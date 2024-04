POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden, B 414

Mogendorf (ots) - Am 04.04.2024 um 22:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Hauptstraße in Mogendorf alarmiert. Dort kam es ersten Ermittlungen zufolge aufgrund unbekannter Ursache zu einem Brandausbruch in der Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses. Im Folgenden breitete sich der Brand auf das gesamte Gebäude aus, wodurch dieses im linken ...

