POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall auf A6 und Fahrraddiebstahl

Aalen (ots) - Fellbach: Unfallflucht Auf dem Parkgelände eines Kaufhauses in der Merowingerstraße ereignete sich am Dienstag eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß dort in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr gegen einen Pkw Mercedes und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Der Unfallverursacher meldete den Vorfall nicht ...

mehr