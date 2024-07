Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto beschädigt - Abfälle illegal entsorgt

Aalen (ots)

Weinstadt: Illegal Müll entsorgt

Am 17. Juni 2024 wurde auf einem Gartengrundstück zwischen Schnait und Baach illegal abgelagerter Bauschutt vorgefunden. Es handelte sich um Straßenabfälle mit Teerbrocken, Kies und Rasengittersteinen. Die Polizei in Weinstadt bittet zur Klärung des Geschehens um Zeugenhinweise und nimmt diese unter Tel. 07151/65061 entgegen.

Fellbach: Auto mutwillig beschädigt

Ein in der Schillerstraße parkender Pkw Peugeot wurde am Mittwoch in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 6.50 Uhr mutwillig beschädigt. Unbekannte haben an dem Auto die Außenspiegel und Rücklichter abgetreten bzw beschädigt. Hinweise die zur Klärung der Tat beitragen könnten, wird von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

