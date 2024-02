Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Erneut Unfall mit Wolf auf der Autobahn

Lüblow/Stolpe (ots)

Bei einem Wildunfall am Montagabend auf der Autobahn 24 zwischen den Anschlussstellen Hagenow und Wöbbelin ist erneut ein Wolf von einem Auto erfasst worden. Damit ist es nach Unfällen am 13.02. und 21.02. auf den Autobahnen 24 und 14 bei Parchim bzw. Rastow (wir informierten) bereits der dritte Wildunfall mit einem Wolf innerhalb von zwei Wochen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 51-jährige Fahrzeugführerin gegen 22 Uhr die Autobahn 24 von Hamburg kommend in Fahrtrichtung Berlin, als sie auf Höhe der Gemeinde Lüblow mit dem Wolf kollidierte, der an der Unfallstelle verendete. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro, die 51-Jährige blieb unverletzt. Der Wolfskadaver wurde geborgen und wiederum das zuständige Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie verständigt.

