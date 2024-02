Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Schulcampus in Zarrentin evakuiert (Erstmeldung)

Zarrentin (ots)

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste befinden sich wegen eines Gasalarms derzeit am Schulcampus in Zarrentin im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen sollen mehrere Schüler, rund 20, durch freigesetztes Reizgas an Atemwegsprobleme leiden. Die Schule wurde zwischenzeitlich evakuiert. Die betroffenen Schüler zwischen 12 und 14 Jahre werden derzeit medizinisch behandelt. Der Vorfall soll sich im Eingangsbereich der Regionalen Schule ereignet haben. Weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt.

