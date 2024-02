POL-LWL: PKW prallte gegen Verkehrsschild und Weidezaun - Fahrerin alkoholisiert

Boizenburg (ots) - Wegen des Verdachts des illegalen Waffenbesitzes hat die Polizei am Freitag die Wohnung eines 31-Jährigen in Boizenburg durchsucht. Hintergrund waren Hinweise zu einem Mann, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation und im Besitz einer illegalen Schusswaffe befinden soll. Zudem bestand die Gefahr einer Selbstgefährdung oder einer Gefährdung ...

