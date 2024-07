Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auffahrunfall sowie Unfall eines Fahrradfahrers welcher flüchtete

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Auffahrunfall

Am Mittwoch gegen 13:40 Uhr fuhr eine 54-jährige auf der L1040 verkehrsbedingt bremsend auf einen Lkw der Marke MAN auf. Hierbei verletzte sich die 54-Jährige leicht und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von 7000 Euro.

Schwäbisch Hall: Fahrradfahrer fährt auf Pkw und flüchtet

Eine 76-jährige VW-Fahrerin wollte am Mittwoch um 19:45 von einem Tiefgaragengelände eines Lebensmittelladens auf den Steinbeisweg einfahren, wofür der dortige Gehweg befahren werden muss. Auf diesem fuhr zur selben Zeit ein Fahrradfahrer in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall, welcher den stehenden Pkw übersah und zu Boden stürzte. Trotz mehrfacher Aufforderung vor Ort zu bleiben, fuhr der Fahrradfahrer in Richtung Schwäbisch Hall weiter. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.

Laut Zeugenaussagen soll es sich um einen etwa 160cm großen, schlanken, zwischen 16 und 17 Jahren alten, Mann gehalten haben. Er soll kurzes dunkles Haar, lila kurze Hosen und ein schwarzes Oberteil getragen haben. Zudem trug er eine Tragetasche einer Restaurantkette. Hinweise auf den Fahrradfahrer nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 entgegen.

