POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - PKW zerkratzt - Randalierer - Farbschmierereien - Sonstiges

Fachsenfeld: Vorfahrt missachtet

Ein 21-jähriger Peugeot-Fahrer missachtete am Mittwoch, gegen 20:50 Uhr, an der Bushaltestelle Mittelklinge einen auf die Wasseralfinger Straße einfahrenden Linienbus. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Aalen: Randalierer in Gewahrsam genommen

Am Mittwochmittag wurde der Polizei ein Randalierer in der Bischof-Fischer-Straße gemeldet. Die männliche Person warf Gegenstände auf die Straße und stand mit einem Messer in der Hand auf einem Balkon. Da der 41-Jährige nicht auf die Ansprache der Polizeibeamten reagierte, musste er durch die eingesetzten Beamten in Gewahrsam genommen und aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Klinik verbracht werden.

Bopfingen: Fußgänger verursacht Unfall und flüchtet

Eine bislang unbekannte Fußgängerin hat am Mittwoch gegen 16:40 Uhr auf der Aalener Straße einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Ein Seat und ein Linienbus waren hintereinander auf der Aalener Straße unterwegs. An einer dortigen Fußgängerampel überquerte plötzlich eine Fußgängerin die Rot zeigende Fußgängerampel. Der 55-Jährige Seat-Lenker musste sein Fahrzeug stark abbremsen, woraufhin der Linienbus auf den Seat auffuhr. Die Fußgängerin entfernte sich anschließend, ohne sich um den verursachten Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro entstand, zu kümmern. In dem Seat wurden beide Insassen durch den Unfall leicht verletzt. Personen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf die bislang unbekannte Fußgängerin, welche schwarz gekleidet und schulterlange dunkle Haare haben soll, geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9000 zu melden.

Ellwangen: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Georg-Elser-Straße wurde am Dienstag zwischen 6:30 Uhr und 17:50 Uhr ein dort abgestellter Daimler beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Westhausen: Kontrolle über PKW verloren

Ein 26-Jähriger befuhr mit seinem BMW am Mittwoch gegen 17:20 Uhr den linken Fahrstreifen der BABA7 in Richtung Würzburg. Als er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, verlor er, vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn und der nicht vorhandenen Mindestprofiltiefe der Reifen, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Infolgedessen geriet er ins Schleudern und kollidierte mit der linken Leitplanke. Schlussendlich kam er zwischen dem Seitenstreifen und dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 6500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: PKW erfasst E-Scooter

Von der Rektor-Klaus-Straße in Richtung Bahnhof fuhr am Mittwoch um 14:30 Uhr eine 58-Jährige mit ihrem Dacia. An dem dortigen Fußgängerüberweg übersah sie einen von rechts querenden 48-jährigen Fahrer eines E-Scooters und erfasste diesen mit ihrem PKW. Der 48-Jährige stürzte und verletzte sich hierbei leicht.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Eine 66-jährige Lenkerin eines Daimler-Benz GLC befuhr am Mittwoch um 20 Uhr die B297 von Göppingen in Fahrtrichtung Lorch. Direkt hinter dem GLC fuhr eine 34-Jährige mit ihrem Mercedes C200. In einem dortigen Kurvenbereich kam den beiden PKW-Lenkerinnen ein weißer Transporter entgegen, dessen Fahrer die Kurve geschnitten hat, so dass sich der GLC und der Transporter in der Kurve streiften.

Hierbei wurde an dem GLC der Spiegel abgerissen und auf den dahinterfahrenden Mercedes geschleudert. Der Fahrer des weißen Transporters, bei welchem es sich höchstwahrscheinlich um einen Renault handelt, setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Göppingen fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.500 Euro. Zeugen des Unfalls bzw. Personen die Hinweise auf den ebenfalls beschädigten Transporter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Wohnmobil beschädigt

Am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 13:40 Uhr wurde ein Wohnmobil beschädigt, welches in dieser Zeit in der Straße Am Kesselberg geparkt war. Vermutlich wurde das Wohnmobil durch ein Fahrzeug gestreift, welches in der Straße rangierte. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171/42454 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Am Mittwoch wurde festgestellt, dass der Eingangsbereich und die Fassade der Grundschule in der Szekesfehervarer Straße mit weißer, blauer und schwarzer Farbe beschmiert wurde. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Parkenden PKW beschädigt

Ein Mercedes CLA, der am Montag zwischen 5:40 Uhr und 14:45 Uhr im Parkhaus im City-Center im Erdgeschoß geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unbekannte hinterließ einen Schaden in Höhe von mindestens 2500 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd entgegen. Tel.: 07171/3580

Schwäbisch Gmünd: PKW zerkratzt

Ein Citroen, der zwischen dem 26.06. und dem 03.07.24 in der Ziegelbergstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit durch unbekannte Personen vermutlich mit einem Schlüssel oder einem anderen spitzen Gegenstand zerkratzt. Das Fahrzeug weißt Beschädigungen im Bereich der Motorhaube sowie im kompletten rechten Seitenbereich auf. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

