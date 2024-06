Polizei Düsseldorf

POL-D: Hinweis der Polizei: Trotz Sommersonnenwende - Einbrecher weiter aktiv

Düsseldorf (ots)

Hinweis der Polizei: Trotz Sommersonnenwende - Einbrecher weiter aktiv - Neun Einbrüche bzw. Einbruchversuche in 24 Stunden - Tipps zum Einbruchschutz

Trotz der längsten und hellsten Tage im Jahr bittet die Düsseldorfer Polizei Bürgerinnen und Bürger weiter aufmerksam zu sein: Obwohl es die meisten Stunden taghell ist, sind Einbrecher weiter aktiv in der Stadt unterwegs. In den letzten 24 Stunden haben sie in rund 10 Wohnungen eingebrochen oder es versucht. Die Tatorte lagen unter anderem: In Stadtmitte, in der Nähe der Uni, in Derendorf, Pempelfort oder in Wittlaer. In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal darauf hin: Schützen Sie Ihr Zuhause. Verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen die Polizei unter der 110.

Allgemeine Tipps zum Thema Einbruchschutz finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Bei Fragen rund um den Einbruchschutz steht auch die Beratungsstelle der Düsseldorfer Polizei unter 870-6868 zur Verfügung.

