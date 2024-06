Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberkassel - Schwerer Verkehrsunfall - Auto überschlägt sich - Verdacht der Trunkenheitsfahrt - Blutprobe entnommen

Unfallzeit: Donnerstag, 20. Juni 2024, 02:35 Uhr

Am frühen Morgen überschlug sich auf der Brüsseler Straße in Fahrtrichtung Mönchengladbach kurz hinter dem Rheinalleetunnel ein Fahrzeug mit vier Insassen. Vor Ort verstrickte sich der mutmaßliche Fahrer in Widersprüche.

Als die Polizei eintraf, standen insgesamt vier Männer um einen auf dem Dach liegenden MG herum. Der 27-jährige Halter, der nach eigener Aussage auf dem Beifahrersitz saß, gab an, dass der eigentliche Fahrer nach dem Unfall zu Fuß vom Unfallort geflüchtet sei und er diesen auch nicht wirklich kennen würde. Die weitere Befragung und die Aussagen der anderen Fahrzeuginsassen ließen bei den Polizisten aber erhebliche Zweifel an der Geschichte entstehen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor der Fahrer, mutmaßlich der 27-jährige Halter, in der Rechtskurve kurz hinter dem Rheinalleetunnel die Kontrolle über das Fahrzeug. Nachdem er den Bordstein touchiert hatte, kippte das Fahrzeug aufs Dach und schleuderte rund 70 Meter über den Asphalt. Die Spuren auf der Fahrbahn lassen auf eine überhöhte Geschwindigkeit schließen.

Der mutmaßliche 27-jährige Fahrer aus Mönchengladbach hatte einen Atemalkoholwert von über ein Promille. Es wurden zwei Blutproben entnommen. Die Ermittlungen dauern an. Die insgesamt vier Insassen des Fahrzeugs im Alter zwischen 19 und 27 Jahren sind mit leichten bis schwere Verletzungen in Düsseldorfer Krankenhäuser eingeliefert worden.

