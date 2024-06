Polizei Düsseldorf

POL-D: Ludenberg - Frau in Wohnung überfallen und mit Messer bedroht - Zwei Männer mit Schmuck und Bargeld auf der Flucht - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Montag, 18. Juni 2024, 13:10 Uhr

Die Düsseldorfer Polizei sucht nach Zeugen eines Raubes von gestern Nachmittag in Ludenberg. Zwei bislang Unbekannte hatten eine Frau in ihrer Wohnung überfallen, sie mit einem Messer bedroht und Bargeld sowie Schmuck entwendet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich die 54 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung an der Straße Poßbergweg, als es an der Wohnungstür klingelte. Nachdem sie die Tür geöffnet hatte, betraten zwei Männer die Wohnung und stießen sie in das Wohnzimmer. Unter Vorhalt eines Messers forderte das Duo die Frau dann auf, preiszugeben, wo sich Bargeld und Schmuck befinden. Sie nahmen mehrere Tausend Euro und Goldschmuck an sich und flüchteten im Anschluss aus der Wohnung. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: 35 bis 40 Jahr alt, 175 cm groß, kräftige Statur, kurze dunkle Haar (Halbglatze), dunkle Augen, bekleidet mit dunkler Jacke, dunkler Hose, hellen Schuhen, trug Arbeitshandschuhe und Sonnenbrille, führte Messer mit 2. Täter: 35 bis 40 Jahre alt, etwa 185 cm groß, athletische Statur, dunkele volle Haare und Vollbart, bekleidet mit dunkler Jacke, dunkler Hose und hellen Schuhen, trug ebenfalls Arbeitshandschuhe und Sonnenbrille

Laut Angaben des Opfers sprachen beide deutsch mit Akzent.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell