POL-D: UEFA EURO 2024 Erstes Spiel der Fußball-Europameisterschaft in Düsseldorf - Erste Einsatzbilanz

Düsseldorf (ots)

Montag, 17. Juni 2024

Anlässlich des ersten Spiels im Rahmen der UEFA Euro 2024 am Montag, 17. Juni 2024, in Düsseldorf, zwischen den Nationalteams aus Österreich und Frankreich spricht der Polizeiführer, der Leitende Polizeidirektor Dietmar Henning, von einem weitestgehend störungsfreien Einsatzverlauf.

Tausende Anhänger beider Nationalteams zogen ab 18:00 Uhr von den Fan-Meeting-Points am Rheinpark (Österreich) und dem Nordpark (Frankreich) zur Arena. Am Fan Walk der Franzosen nahmen ca. 8000 Personen teil, am Fanmarsch der Österreicher ca. 5000.

In 13 Fällen wurden durch die Einsatzkräfte Strafanzeigen gefertigt.

Dietmar Henning fügte hinzu: "Nachdem wir uns lange akribisch auf die Euro 2024 vorbereitet haben, sind wir mit dem Einsatzverlauf des heutigen Tages mehr als zufrieden. Unsere Einsatzkonzeption für einen friedlichen und ausgelassenen Fußball-Tag hat sich bislang bewährt. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, wir bereiten uns mit Zuversicht auf die kommenden Einsatztage in Düsseldorf vor."

