Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kraftstoff aus geparkten Autos abgezapft: Mutmaßliche Diebe auf frischer Tat festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Das gute Zusammenspiel zwischen einem aufmerksamen Anwohner und der Polizei führte in der Nacht zum heutigen Mittwoch am Rothenberg in Kassel zur schnellen Festnahme von drei mutmaßlichen Kraftstoff-Dieben auf frischer Tat. Der Mann hatte gegen 2:30 Uhr aus seiner Wohnung gesehen, dass sich drei dunkel gekleidete junge Männer verdächtig an einem geparkten VW Polo zu schaffen machten und sofort die Polizei alarmiert. Eine hinzugeeilte Streife des Polizeireviers Nord konnte das beschriebene Trio nur drei Minuten später an der nächsten Straßenecke festnehmen. Die Tatverdächtigen, zwei 18-Jährige aus Kassel und ein 21 Jahre alter Mann aus Lohfelden, standen zu diesem Zeitpunkt am geöffneten Kofferraum ihres eigenen Pkw, in dem die Polizisten einen zum Teil gefüllten Benzinkanister fanden. Bei zwei in der Rotenburger Straße und der Frankenberger Straße geparkten Autos stellten die Beamten deutliche Benzinflecken an den Tanks und auf dem Asphalt fest, sodass der aufgefundene Kraftstoff mutmaßlich aus diesen Fahrzeugen abgezapft wurde. Da die Durchsuchung des Rucksacks eines Festgenommenen einen zweiten leeren Kanister mit Schlauch zutage förderte, spricht vieles dafür, dass die Täter diesen offenbar auch noch mit Benzin füllen wollten, was jedoch dank des Zeugen verhindert werden konnte. Die drei Tatverdächtigen äußerten sich nicht zu dem Tatvorwurf. Die weiteren Ermittlungen wegen zweifachen besonders schweren Fall des Diebstahls werden beim Kommissariat 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) geführt.

