POL-S: Bargeld geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag (18.02.2024) in ein Hotel an der Siemensstraße eingebrochen. Gegen 02.30 Uhr hebelten die Diebe eine Tür zum Hotel auf, durchwühlten die Rezeption und nahmen einen Tresor an sich, in dem sich mehrere Tausend Euro befanden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 an das Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu wenden. Rückfragen ...

