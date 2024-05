Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrer von schwarzem VW Passat flüchtet nach Unfall mit Radfahrerin samt Kind im Anhänger: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren: Am gestrigen Montagabend kam es in Oberzwehren zu einem Unfall, bei dem der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen VW Passats beim Abbiegen eine Fahrradfahrerin mit Kind im Anhänger anfuhr und die Frau zu Fall brachte. Sie wurde dadurch leicht verletzt. Ihr sieben Jahre alter Sohn in dem Fahrradanhänger blieb glücklicherweise unverletzt. Der Mann am Steuer des Passats neueren Baujahrs war nach dem Zusammenstoß ohne anzuhalten weitergefahren und von der Unfallstelle in der Altenbaunaer Straße, Ecke Kronenackerstraße geflüchtet. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrer geben können. Es soll sich um einen ca. 45 Jahre alten Mann mit südosteuropäischem Aussehen und schwarzem Vollbart gehandelt haben.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, ereignete sich der Unfall gestern, gegen 18 Uhr. Der Passat-Fahrer war mit seinem Wagen von der Altenbaunaer Straße nach rechts in die Kronenackerstraße abgebogen. Zu dieser Zeit fuhr die 40-Jährige auf dem parallel zur Altenbaunaer Straße verlaufenden und für Radfahrer freigegebenen Fußweg über die Kronenackerstraße in Richtung Haltestelle Mattenberg. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Radfahrerin, woraufhin diese stürzte und sich leicht verletzte. Der Passat-Fahrer war trotz des Unfalls ohne anzuhalten auf der Kronenackerstraße in Richtung Mattenbergstraße weitergefahren. Vermutlich war nur geringer Sachschaden an seinem Wagen entstanden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften beide Unfallbeteiligte zum Unfallzeitpunkt "Grün" gehabt haben, wobei die Fahrradfahrerin jedoch Vorrang gegenüber dem Autofahrer hatte.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Fahrer des schwarzen VW Passats neueren Baujahrs geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

