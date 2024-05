Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nur zehn Minuten geparkt: Zeugen von Unfallflucht in Hebbelstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Nur kurz hatte eine 41 Jahre alte Frau aus Kassel am Samstagabend ihren Pkw am rechten Fahrbahnrand der Hebbelstraße, nahe der Lenaustraße, abgestellt. Als sie nach nur zehn Minuten zurückkehrte, musste sie jedoch einen erheblichen Unfallschaden an der Front ihres Kia Picanto feststellen. Von dem anderen Verkehrsteilnehmer, der gegen ihren Pkw gefahren sein musste, fehlte allerdings bereits jede Spur. Die von der 41-Jährigen gerufene Streife des Polizeireviers Nord nahm vor Ort eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort auf. Der Unfall hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen in der Zeit zwischen 18:40 und 18:50 Uhr ereignet. Den Schaden an dem Kia, bei dem die komplette vordere Stoßstange abgerissen war und der nicht mehr fahrbereit war, schätzen die Polizisten auf rund 3.000 Euro.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei erhoffen sich nun, Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher zu bekommen. Zeugen, die am Samstagabend relevante Beobachtungen im Bereich des Unfallorts gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

