POL Schwaben Nord: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am vergangenen Freitag (03.05.2024) löste ein bislang unbekannter Täter einen Feueralarm in einem Warenhaus in der Reichenberger Straße aus. Gegen 15.20 Uhr schlug der unbekannte Täter in der Tiefgarage des Warenhauses die Scheibe eines Feuermelders ein. Das Warenhaus musste daraufhin geräumt werden. Durch den Fehlalarm entstand ein Sachschaden unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei ...

