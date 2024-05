POL-KS: Landkreis Kassel: Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin

Kassel (ots) - Am heutigen Samstagvormittag kam es gegen 08:45 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Fröbelstraße in Korbach. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Brandort wurde eine starke Rauchentwicklung in dem siebenstöckigen Gebäude festgestellt. Die Bewohner wurden durch die Feuerwehr aus dem Haus gebracht. Eine 68-jährige Frau wurde wegen des ...

