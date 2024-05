Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kellereinbrecher erbeutet 45 Flaschen Sekt und Wein: 43-Jähriger nun in Untersuchungshaft

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Der Einbruch in eine Garage als Abschluss einer nächtlichen Diebestour durch die Kasseler Südstadt wurde am frühen Samstagmorgen einem 43-jährigen Mann zum Verhängnis. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den mit Trolleys und Taschen beladenen Täter bei seiner Flucht beobachtet und verfolgt, bis er in eine Straßenbahn einstieg. Da er sofort die Polizei alarmierte, konnte der Tatverdächtige bereits an der nächsten Haltestelle festgenommen werden. In den Taschen fanden die Polizisten neben 45 vollen Flaschen Sekt und Wein ein Einhandmesser und eine geringe Menge Heroin. Wie sich später herausstellte, waren der Alkohol und die Trolleys samt Inhalt im Laufe der Nacht aus Kellern in drei Mehrfamilienhäusern in der Heckerstraße und der Landaustraße gestohlen worden. Da der 43-Jährige, der deutscher Staatsangehöriger und derzeit wohnsitzlos ist, bereits wegen zahlreicher Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten ist, wurde er am gestrigen Sonntag einer Haftrichterin vorgeführt. Diese ordnete die Untersuchungshaft gegen ihn an, weshalb er nun in der Justizvollzugsanstalt sitzt.

Wie der Zeuge den aufnehmenden Polizisten schilderte, war er gegen 7:40 Uhr durch lautes Poltern aus dem Innenhof in der Landaustraße auf den gerade stattfindenden Diebstahl aus der Garage aufmerksam geworden. Er ging daraufhin nach draußen, nahm die Verfolgung des flüchtenden Täters auf und wählte gleichzeitig den Notruf der Polizei. Dank seines schnellen Handelns und der Täterbeschreibung klickten für den vollbeladenen 43-Jährigen, der am Weinberg in eine Straßenbahn Richtung Innenstadt gestiegen war, bereits am Rathaus die Handschellen. Nach der Festnahme staunten die Beamten nicht schlecht, als sie neben der aus der Garage stammenden Beute 45 Flaschen Alkohol in den Trolleys und Taschen fanden. Das Diebesgut konnte zunächst noch nicht zugeordnet werden, im Laufe des Samstags meldeten sich aber mehrere Opfer aus der Südstadt, in deren Keller eingebrochen worden war. So konnten sämtliche sichergestellte Gegenstände zugeordnet werden. Es besteht der Verdacht, dass der 43-Jährige mit Diebstählen und dem Verkauf der Beute seine Drogensucht finanziert. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

