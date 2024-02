Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Fahrzeug beschädigt

Unfallverursacher entfernt sich von der Örtlichkeit

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (11. Februar 2024), 21:30 Uhr und Montag (12. Februar 2024), 10:15 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Sandstreg" in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 30-jährige Halter eines grauen Mercedes Benz CLA hatte seinen Wagen in einer Parkbucht an der genannten Örtlichkeit abgestellt und musste nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen im vorderen Bereich feststellen. Nach aktuellem Erkenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmender beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug beschädigte und sich dann von der Örtlichkeit entfernte.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt Hinweise bei der Polizei Geldern (02831 1250) entgegen. (pp)

