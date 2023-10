Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher in Bad Oeynhausen aktiv

Bad Oeynhausen (ots)

Einbrecher haben ihr Unwesen am Montagnachmittag in der Diesterwegstraße in Werste getrieben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach Angaben einer Seniorin klingelte es gegen 14 Uhr mehrere Male hartnäckig hintereinander an der Haustür. Weil der Mann ihr nicht bekannt vorkam, entschloss sich die Bewohnerin nicht zu öffnen. Den ungeladenen Besuch beabsichtigte sie so in dem Glauben zu lassen, dass niemand zu Hause sei. Den Erkenntnissen nach, muss es kurze Zeit später zum Einbruch in ihr Wohnhaus gekommen sein. Kriminelle hatten sich offenbar gewaltsam Zutritt zu den rückwärtigen Räumlichkeiten verschafft. Dabei durchwühlten die Diebe mehrere Schränke und erbeuteten Schmuck sowie einen geringen Bargeldbetrag. Dieses bemerkte die im Haus befindliche Bewohnerin erst, nachdem sie zwei Männer gegen 14.20 Uhr beim Verlassen des Grundstücks beobachtete. Beide konnten von der lebensälteren Dame als insgesamt dunkel gekleidet beschrieben werden, einer soll eine Lederjacke getragen haben.

Die eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten brachte keinen Erfolg. Die Kriminalpolizei hat nach der Spurensuche die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im genannten Zeitraum ergänzende Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden erbeten unter Telefon (0571) 8866-0.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell