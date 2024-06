Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts in Unterbilk - Beschuldigter in Untersuchungshaft - Opfer außer Lebensgefahr - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Düsseldorf

Tatzeit: 17. Juni 2024, 09:48 Uhr

Nach einem Messerangriff auf zwei Mitarbeiterinnen einer Tagesstätte für Wohnungslose in Unterbilk am Montag, wurde gestern gegen den 40-jährigen deutschen Beschuldigten der Untersuchungs-Haftbefehl wegen versuchten zweifachen Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen. Die schwer verletzte 63-jährige Mitarbeiterin der Einrichtung befindet sich glücklicherweise nicht mehr in Lebensgefahr.

